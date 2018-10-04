Азербайджанский депутат будет наблюдать за выборами в латвийский Сейм
4 октября 2018 15:51 166
Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, глава рабочей группы по азербайджано-латвийским межпарламентским связям Кямран Байрамов 4-7 октября будет находиться с визитом в Риге в качестве международного наблюдателя на выборах в латвийский Сейм.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Депутат ознакомится с ситуацией в ходе подготовки к выборам, а 6 октября будет наблюдать за избирательным процессом, соблюдением демократических правил, обеспечением прав избирателей, активностью граждан и подсчетом голосов.
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