Азербайджанский депутат будет наблюдать за выборами в латвийский Сейм

Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, глава рабочей группы по азербайджано-латвийским межпарламентским связям Кямран Байрамов 4-7 октября будет находиться с визитом в Риге в качестве международного наблюдателя на выборах в латвийский Сейм.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутат ознакомится с ситуацией в ходе подготовки к выборам, а 6 октября будет наблюдать за избирательным процессом, соблюдением демократических правил, обеспечением прав избирателей, активностью граждан и подсчетом голосов.

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