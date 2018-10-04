Президент Ильхам Алиев поздравил глав Ирака и Мальдив

4 октября 2018 17:28

4 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил главу Ирака Бархама Салеха.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Республики Ирак. Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Ираком будут развиваться и расширяться и впредь в соответствии с интересами наших народов. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности во имя благосостояния дружественного народа Ирака", - говорится в поздравлении главы государства.

Также глава государства поздравил Президента Мальдив Ибрагима Мухаммеда Солиха.

"Поздравляю Вас с избранием на пост Президента Мальдивской Республики. Надеюсь, что нашими общими усилиями отношения между нашими странами и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности", - говорится в поздравлении.

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