Армению могут выгнать из ОДКБ - о чем не стоит забывать Еревану

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз успокоил и порадовал армянскую общественность, заявив, что Армения, де, никогда не позволит, чтобы Азербайджан стал членом ОДКБ.

Что тут сказать... Трудно передать словами, как страшно были расстроены и разочарованы этими новостями мы все, в Азербайджане, с самого утра никто из нас просто не находит себе места и рвет на себе волосы, кляня судьбу. Ведь мы так надеялись, так рассчитывали...

Ну, а если серьезно, то хотелось бы напомнить, что ОДКБ - это не только Армения, а еще и ряд других стран, являющихся друзьями и партнерами Азербайджана. Эти страны, в отличие от Армении, были бы очень даже заинтересованы увидеть Азербайджан в своих рядах.

Кстати, как гласит статья 4 Устава ОДКБ, "в своей деятельности Организация сотрудничает с государствами, не являющимися членами Организации". А в статье 21 указывается, что "статус наблюдателя при Организации может быть предоставлен государству, не являющемуся членом Организации... Решение о предоставлении, приостановке или аннулировании статуса наблюдателя принимается Советом". Как видим, ни слова о консенсусе, на который так уповает Ереван.

Похоже, в Армении плохо ознакомились с уставом ОДКБ, принятым еще в октябре 2002 года.

Кроме того, имеется в Уставе и Статья 20, в которой говорится следующее: "В случае невыполнения государством-членом положений настоящего Устава, решений Совета и принятых в их исполнение решений других органов Организации Совет может приостановить его участие в деятельности органов Организации. В случае продолжения государством - членом невыполнения указанных обязательств Совет может принять решение о его исключении из Организации. Решения по данным вопросам в отношении такого государства - члена принимаются без учета его голоса".

И вот эта статья документа может очень скоро коснуться самой Армении, которая регулярно и целенаправленно чинит препятствия работе Организации. Достаточно напомнить скандальную ситуацию вокруг генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, вызванного в Ереван для дачи свидетельских показаний и неожиданно арестованного и обвиненного в "свержении конституционного строя" на потеху противникам Москвы. Правда, освободить его все-таки пришлось, но ОДКБ эта история нанесла серьезный имиджевый ущерб, поставила Организацию в глупое положение и парализовала ее работу.

Как сообщается, в настоящее время государства-члены Организации Договора о коллективной безопасности продолжают интенсивные консультации по вопросу замены генсека Организации Юрия Хачатурова. Как подчеркнул в беседе с РИА "Новости" глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, решение должно быть приемлемым для всех.

По словам Абдрахманова, кропотливая и интенсивная работа в этом направлении предусматривает избежание каких-либо последствий для нормального функционирования, как секретариата ОДКБ, так и в целом Организации.

То есть Армения фактически подставила ОДКБ, создала ей серьезные проблемы. При этом, Ереван никогда не утруждал себя содействием работы Организации и даже участием в учениях, проводимых в ее рамках. От последних он под разными предлогами уклонялся, либо отправлял на маневры группы без техники и вооружений, объясняя это трудностями логистики.

Что же касается членства в ОДКБ Азербайджана, то наша страна не претендовала и не собирается претендовать на это. Ажиотаж вокруг подобных слухов создается самой армянской стороной, чтобы лишний раз продемонстрировать, что хотя бы где-то слово Еревана против Баку что-то значит. Но и тут, как выясняется, не все так сладко и гладко. И самое обидное для армянской стороны, что говорят об этом уже все, даже ярые сторонники Еревана и постоянные критики Азербайджана. Как, например, одиозный политолог Станислав Тарасов.

"ОДКБ действительно собирается принять дополнительные документы, которые вводят статус наблюдателя в организации, и теперь возникает вопрос Азербайджана, который потенциально может претендовать, хотя на официально уровне Азербайджан таких предложений не выдвигает... Конечно, Армения может воспользоваться правом вето, когда речь идет о полноценном членстве, но не о статусе наблюдателя... Сейчас в ОДКБ документы сформированы таким образом, во всяком случае, как нам представляется, что для того, чтобы Азербайджан получил статус наблюдателя в организации, потребуется набрать большинство голосов на голосовании. Россия будет за, Казахстан будет за, Беларусь будет за, Киргизия тоже будет за, а Армения не сумеет остановить это... вопрос, повторяю, не членства, а статуса наблюдателя.

Кстати, это позволяет Азербайджану, хотите не хотите, но тем не менее участвовать в статусе наблюдателя на каких-то мероприятиях организации...Следовательно, они уже смогут выстраивать какие -то барьеры для Армении на уровне этого блока. И это факт", - заявил Тарасов интервью изданию Tert.am.

И еще, согласно Статье 1 Договора о коллективной безопасности от 1992 года, с учетом внесенных в него в 2010 году изменений, отмечается: "Государства - участники подтверждают обязательство воздерживаться от применения силы или угрозы силой в межгосударственных отношениях. Они обязуются разрешать все разногласия между собой и другими государствами мирными средствами". Армения и тут фактически нарушает свои обязательства перед Организацией, продолжая оккупацию территорий Азербайджана, вооружаясь против нашей страны и устраивая вооруженные провокации и диверсии на линии фронта.

Одним словом, пользы Организации от членства в ней Армении никакой, только лишняя головная боль. Так что Еревану нужно думать не о членстве Азербайджана, а о том, как бы самому удержаться. И если кто-то там думает, что, выпав из "окна" ОДКБ, Армения будет немедленно подхвачена НАТО, то это большое заблуждение. В НАТО Армению ждут еще меньше, чем, например, в Региональной системе обороны, где членствуют Антигуа, Барбадос, Сент-Люсия и так далее.

Зульфугар Ибрагимов