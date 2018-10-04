Президент Ильхам Алиев утвердил новый устав Палаты надзора над финансовыми рынками

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению деятельности Палаты надзора над финансовыми рынками.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, утверждается "Устав Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана".

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства; в течение трех месяцев привести нормативно-правовые акты Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Указом устанавливается, что до назначения членов правления Палаты надзора над финансовыми рынками обязанности правления будет осуществлять сформированное до вступления в силу этого указа правление.

Министерству по налогам и Палате надзора над финансовыми рынками поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.

Согласно указу, ликвидируется указ Президента Азербайджана от 10 марта 2016 года "Об утверждении Устава Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджанской Республики".