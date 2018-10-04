Посол Афганистана в Азербайджане завершил дипмиссию - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Афганистана в Азербайджане Мохаммада Таки Халили в связи с завершением его дипломатической миссии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в четверг в сообщении МИД.

Мамедъяров высоко оценил усилия Таки Халили во время его дипломатической деятельности во имя развития дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Министр также рассказал о том, что провел полезные обсуждения с министром иностранных дел Афганистана Салахуддином Раббани в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Мамедъяров отметил тесное сотрудничество Азербайджана с Афганистаном в сфере безопасности. Министр также сказал, что железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс также открывает новые возможности для Афганистана в сфере транспорта.

Посол выразил благодарность за оказанную ему поддержку в период дипломатической деятельности и добавил, что прилагал все усилия для развития дружественных связей между двумя странами.

Министр пожелал успехов послу в будущей деятельности.