Президент Ильхам Алиев внес изменения в положение о минздраве

4 октября 2018 20:35

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в "Положение о министерстве здравоохранения Азербайджана", утвержденное указом от 25 мая 2006 года.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, в "Положение о министерстве здравоохранения" добавляется пункт 8.10-3, согласно которому минздрав будет осуществлять государственную политику и государственный контроль в сфере защиты от последствий использования табака.

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