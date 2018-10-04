Президент Ильхам Алиев внес изменения в положение о минздраве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в "Положение о министерстве здравоохранения Азербайджана", утвержденное указом от 25 мая 2006 года.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, в "Положение о министерстве здравоохранения" добавляется пункт 8.10-3, согласно которому минздрав будет осуществлять государственную политику и государственный контроль в сфере защиты от последствий использования табака.