Президент Ильхам Алиев внес изменения в положение о минздраве
4 октября 2018 20:35 247
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в "Положение о министерстве здравоохранения Азербайджана", утвержденное указом от 25 мая 2006 года.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно указу, в "Положение о министерстве здравоохранения" добавляется пункт 8.10-3, согласно которому минздрав будет осуществлять государственную политику и государственный контроль в сфере защиты от последствий использования табака.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!