Вугар Рагимзаде: Нужно рассмотреть вопрос присутствия Элени Теохарус в Европарламенте

Поддержка сепаратистского режима в Нагорном Карабахе членом Европарламента Элени Теохарус, поощряющей кровавый сепаратизм и этническую чистку, является показателем двойных стандартов.

Об этом Trend сказал в четверг член Политического совета партии "Ени Азербайджан", главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде, передает Day.Az.

По его мнению, это свидетельствует о несправедливости, которую демонстрируют некоторые международные организации Европы.

Как отметил главный редактор, наличие в Европарламенте такого парламентария является постыдным: "Считаю, что это является примером несправедливости и двойных стандартов Европарламента по отношению к некоторым странам. Однозначно, это - один из факторов, показывающих характеры этих депутатов, их истинную натуру", - добавил Рагимзаде.

Данный шаг Теохарус, продолжил он, направлен на то, чтобы запутать международную общественность.

"Во многих случаях это те люди, которые совместно работают с анти-азербайджанскими кругами. Эти люди, наряду со своими личными взглядами, выполняют чьи-либо заказы. В целом, нужно рассмотреть вопрос присутствия этих людей в Европарламенте. Если Европарламент говорит о справедливости, демократии, верховентстве закона, то он должен задуматься об этом", - сказал главный редактор газеты.