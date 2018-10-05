Назначен новый руководитель пресс-службы МИД

Абдуллаева Лейла Яшар гызы назначена на должность руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана, сообщает пресс-служба МИД, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Лейла Абдуллаева работает в министерстве иностранных дел с 2002 года. Абдуллаева занимала посты в различных учреждениях центрального аппарата МИД, в представительстве Азербайджана при НАТО, в посольстве Азербайджана в Бельгии и в представительстве при Европейском Союзе.