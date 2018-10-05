ВС Армении устроили массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов

5 октября 2018 09:37

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз.

Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гызылгаджылы Газахского района, в селе Заманлы Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных Шыхлар, Баш Карвенд, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Физулинского и Джебраильского районов.

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