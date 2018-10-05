Глава Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана провел ряд встреч в Швейцарии - ФОТО
Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов провел ряд встреч в Швейцарии. Об этом говорится в сообщении комитета, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В первый день визита он посетил посольство Азербайджана в Швейцарии, где возложил цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, затем встретился с директором организации Swiss Abroad Сарой Мастантуни и исполнительным директором организации Soliswiss Ричардом Фёгелли, осуществляющими деятельность по изучению и решению проблем швейцарцев, проживающих в зарубежных странах. На встрече также присутствовала посол Азербайджана в Швейцарии и Лихтенштейне Ханым Ибрагимова.
В ходе встреч было рассказано о деятельности Госкомитета, отмечено, что в Азербайджане политика по диаспоре является одной из приоритетных сфер, которой государство придает большое значение.
На встречах также были обсуждены возможности налаживания связей сотрудничества и обмена опытом с этими организациями.
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