Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум взаимопонимания между Азербайджаном и Хорватией в сфере сельского хозяйства
5 октября 2018 11:36 148
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Меморандума взаимопонимания о сотрудничестве между министерствами сельского хозяйства Азербайджана и Хорватии.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между министерствами сельского хозяйства Азербайджана и Хорватии был подписан в Загребе шестого сентября 2018 года.
После вступления в силу Меморандума взаимопонимания министерство сельского хозяйства Азербайджана должно обеспечить выполнение его положений.
МИД Азербайджана должен направить уведомление правительству Хорватии об осуществлении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума взаимопонимания.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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