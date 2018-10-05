Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум взаимопонимания между Азербайджаном и Хорватией в сфере сельского хозяйства

5 октября 2018 11:36

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Меморандума взаимопонимания о сотрудничестве между министерствами сельского хозяйства Азербайджана и Хорватии.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между министерствами сельского хозяйства Азербайджана и Хорватии был подписан в Загребе шестого сентября 2018 года.

После вступления в силу Меморандума взаимопонимания министерство сельского хозяйства Азербайджана должно обеспечить выполнение его положений.

МИД Азербайджана должен направить уведомление правительству Хорватии об осуществлении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума взаимопонимания.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az