"Карабахский клан" поднимает голову в Армении

Лидер ППА Гагик Царукян уже назначил политическую встречу с депутатами ППА, темой которой, будет ознакомление с произошедшим на днях в армянском парламенте и вокруг этого.

Армянские СМИ теперь задаются вопросом: получается, что Царукян не был в курсе произошедшего, и кто-то что-то скрыл от него, более того - обманул.

Как пишут армянские СМИ - самая большая ошибка, которую совершила новая власть в Армении, это допущение иллюзий относительно своих политических оппонентов без реальных на то оснований. Дележ шкуры неубитого медведя - занятие крайне опасное. Особенно, если раненных медведей оказалась целая стая и они не хотят менять правила, установленные ими в лесу. Так что, премьер-министр Никол Пашинян и его соратники слишком рано начали почивать на лаврах.

Во время выборов в Совет старейшин Еревана Пашинян несколько раз отметил, что Роберт Кочарян и Серж Саргсян - "политические трупы", дав понять, что опасность реванша "карабахского клана" преувеличена, даже - нейтрализована. Как он мог поверить в это, учитывая существующий расклад в парламенте, имеющиеся финансовые, медийные и силовые ресурсы криминально-олигархического клана? Как он мог радоваться победе в условиях, когда нет еще реальных посадок тех, кто грабил страну все эти годы? Как он мог витать в облаках после скандала с прослушкой? На эти вопросы ни у кого в Армении нет ответов.



Армения еще не очистилась от преступников, имеющих власть. И вот уже Пашинян, после состоявшегося в парламенте скандального внеочередного заседания был вынужден признать, что в Армении контрреволюция существует. Что касается саргсяновского РПА и дашнаков из АРФД, то их поведение было предсказуемо. Не было никакой гарантии, что в их ряды вольется и царукяновское ППА.

Да, Гагик Царукян несколько раз заверил, что в их повестке нет вопроса сотрудничества с Робертом Кочаряном, даже на вопрос о своем участии в преступлении 1 Марта, лидер ППА возразил, что связанного с этим преступлением человека нужно прилюдно повесить на площади. Это все были слова. А политика всегда и везде нужно оценивать по поступкам.

Так что в Армении криминально-олигархический клан готовится к реваншу., Слишком рано саргсяны, кочаряны и другие из "карабахского клана" названы политическими трупами.

Сабухи Иманов