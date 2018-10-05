Армян снова разочаровали - повышения пенсий и зарплат ждать не стоит

В Армении продолжаются обсуждения проекта государственного бюджета на 2019 год. Уже известно, что на 25 процентов будут повышены военные расходы и не будут повышены вообще зарплаты и пенсии.

На встрече с журналистами в четверг министр финансов Армении Атом Джанджугазян был очень нервозен, потому что главное, что интересует армянскую общественность, в том числе медиа, стоит ли ожидать улучшения социальной ситуации в стране после победившей "демократии".

"Вы хотите, чтобы я сейчас сказал, что в мае будущего года обязательно будет повышение? Но я не могу этого заявить, потому что все зависит от результатов наших действий и от того, будут ли они единовременными или нет, заявил министр. - Должен напомнить, что пенсионные отчисления увеличились на 20 млрд. драмов".

И это все, что мог сказать министр финансов.

Напомним, в последний раз пенсии в Армении повышались в 2015 году. В дальнейшем, с углублением кризиса армянской экономики, о росте социальных выплат населению посоветовали забыть. Власти и не скрывали, что у бюджета просто не хватает средств на пенсионеров. Число которых, кстати, растет в геометрической прогрессии. По мнению демографов, если нынешние темпы старения населения сохранятся, то к 2050 году пенсионеры составят большинство населения. Речь о категории нетрудоспособных граждан, не приносящих государству никаких материальных благ, а требующих государственной заботы и финансирования. То есть Армения может превратиться в одну большую богадельню, дом престарелых. Выплачивать пенсии такому количеству граждан армянский бюджет будет не в состоянии.

Султан Керим