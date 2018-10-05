Президент Ильхам Алиев подписал указ о боевых знаменах и военно-морских флагах Госпогранслужбы Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о боевых знаменах и пограничных военно-морских флагах Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Указом утверждены "Положение о боевых знаменах и пограничных военно-морских флагах Государственной пограничной службы Азербайджана", "Изображение боевых знамен Государственной пограничной службы Азербайджана" и "Изображение пограничных военно-морских флагов Государственной пограничной службы Азербайджана".

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