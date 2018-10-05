Лейла Абдуллаева: Достижение многосторонних внешнеполитических целей, опирающихся на национальные интересы - долг каждого азербайджанского дипломата

5 октября 2018 11:57

Достижение многосторонних внешнеполитических целей, опирающихся на национальные интересы - долг каждого азербайджанского дипломата.

Об этом в интервью Trend в пятницу сказала новый глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает Day.Az.

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