Лейла Абдуллаева: Достижение многосторонних внешнеполитических целей, опирающихся на национальные интересы - долг каждого азербайджанского дипломата
5 октября 2018 11:57 706
Достижение многосторонних внешнеполитических целей, опирающихся на национальные интересы - долг каждого азербайджанского дипломата.
Об этом в интервью Trend в пятницу сказала новый глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает Day.Az.
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