Лейла Абдуллаева: Достижение многосторонних внешнеполитических целей, опирающихся на национальные интересы - долг каждого азербайджанского дипломата

Достижение многосторонних внешнеполитических целей, опирающихся на национальные интересы - долг каждого азербайджанского дипломата.

Об этом в интервью Trend в пятницу сказала новый глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает Day.Az.

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