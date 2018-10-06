Политический кризис в Армении не оставил "бывшим" шанса

Феномен "бархатной революции" в Армении вызывает неоднозначное мнение в обществе и политических кругах. Однако и ее сторонники, и критики сходятся в одном - революция не может длиться бесконечно. Хаос в жизни страны и паралич власти, раз за разом вызываемый нескончаемыми уличными протестами, дестабилизируют обстановку. В стране происходит невообразимое, когда значимые, порой судьбоносные решения главы правительства сталкиваются с консолидированным сопротивлением парламентского большинства.

"То, что сегодня происходит в Армении, - это классический политический кризис, связанный с тем, что процессы революции не завершились 5 месяцев назад, так как парламент остался в прежнем составе. Естественно, что новые власти пытаются решить этот вопрос, то есть получить лояльный к себе парламент", - считает руководитель ереванского геополитического клуба Арман Бошян. По мнению эксперта, искусственно культивируемое разделение общества на революционеров и контрреволюционеров, деление на "белых" и "черных" пугает народ и провоцирует атмосферу ненависти.

Между тем, сторонники и ставленники прежней власти в парламенте делают все, чтобы воспрепятствовать или по крайней мере очень затруднить проведение досрочных выборов, в результате которых премьер-министр Пашинян надеется привести расстановку сил в парламенте в соответствие с реалиями, тем самым упрочить свою власть и в целом стабилизировать ситуацию. Есть опасения, что враждебный премьеру парламент может воспользоваться его вынужденной отставкой в соответствии с существующей процедурой, до выборов, чтобы самостоятельно избрать "своего" главу правительства. В процессе переговоров РПА согласилась не делать этого, однако взамен потребовала переноса выборов на срок не раньше мая будущего года, тогда как действующий премьер во избежание своего отстранения считает необходимым провести выборы досрочно, не позднее декабря, при этом требуя роспуска парламента накануне.

"Те, кто хочет провести выборы в Национальное Собрание Армении в 2019 году, пытаются продлить срок внутриполитического кризиса, - заявил на брифинге после заседания парламента премьер-министр Никол Пашинян. - Вчера мы видели, как работают парламент и правительство: внесли законопроект в парламент и сделали все, чтобы срочно принять его. Мы говорили им не идти этим путем. Я говорил об этом в устной форме, я посетил Национальное Собрание, проинформировал спикера НС, но они проголосовали в тот же день".

Напомним, что парламент 2 октября принял поправки в регламент Национального Собрания, которые делают практически невозможным роспуск парламента, необходимый Пашиняну для проведения внеочередных выборов. В ответ Пашинян вызывал на улицы население Еревана, которое массово поддержало его. После переговоров в парламенте премьер заверил своих сторонников, что парламентские политические силы не будут выдвигать своего кандидата на пост премьера после его вынужденной отставки как выражение согласия с его предложением по преодолению кризиса.

Следует отметить, что движение Пашиняна "Мой шаг", при поддержке 81% голосов, выиграло 9 сентября выборы в Совет старейшин Еревана и получило пост столичного мэра. По всеобщему мнению, результаты выборов в горсовет - индикатор высокой вероятности его победы и на парламентских выборах. Тем не менее, ситуация в стране остается неопределенной. Прежняя правящая партия РПА справедливо опасается потерять свои господствующие позиции в Национальном Собрании, так как народ в массе поддерживает новую власть. Партия объявила, что Пашиняну ничего не обещала. Тем не менее, все стороны едины в одном - политический кризис должен быть разрешен незамедлительно, иначе возникают серьезнейшие риски - вплоть до потери государственности.

По мнению политических обозревателей АрмИнфо, принятые "контрреволюционные" поправки в процедурный закон о НС РА стали последней надеждой оставаться в статусе политических игроков в армянском обществе именно для партий Процветающая Армения и Дашнакцутюн. Именно выборы в Совет старейшин показали, что эти две партии, ранее поддержавшие Никола Пашиняна при избрании его премьер-министром, на самом деле без наличия административных рычагов и приписок не способны получить путевок в новый парламент. Их решение, ставшее фактическим "предательством" итогов апрельской "бархатной революции" - есть ничто иное, как естественная инстинктивная реакция, направленная на самосохранение в качестве политических сил. В ином случае, при выборах в новый парламент они скорее всего ушли бы с политической арены и ушли бы надолго, полностью растеряв свой и так небольшой электорат, держать который позволяло наличие статуса парламентской силы, считает источник.

На фоне этой политической неразберихи второй президент Армении Роберт Кочарян, который после обвинения по делу о разгоне демонстрации 1 марта заявил о возвращении в активную политику, начал проводить встречи с видными политиками и влиятельными людьми страны. Газета "Жоховурд" пишет со ссылкой на свои источники, что цель - формирование новой силы в преддверии выборов. По данным издания, Кочарян в основном встречается с представителями РПА и, в частности с прежним главой государства Сержем Саргсяном, с председателями партий "Национальное согласие" Арамом Арутюняном, "Согласие" - Саркисом Аветисяном, "Национальная безопасность" - Гарником Исгуляном. Руководители этих партий в беседе с корреспондентом газеты не опровергли факт встречи с Робертом Кочаряном. Также после заседания Исполнительного органа РПА ее представитель Галуст Саакян заявил, что если Кочарян вернется в активную политику и предложит такие задачи, которые близки их программам, то сотрудничество не исключается.

Тем не менее, по мнению многих, реальных шансов вернуться к власти легитимным путем у Кочаряна нет. Существует вероятность его поддержки со стороны "реваншистов" из РПА и аффилированных с нею политических сил. Однако в обществе трагические события 2008-го года все еще на слуху. Более того, очевидно, что большинство населения на стороне действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Это реальность, которую Кочаряну и РПА трудно будет изменить даже путем дестабилизации ситуации в стране.

Р.Рахибоглу