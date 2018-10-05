ВМС Азербайджана проводят командно-штабные учения - ФОТО

5 октября 2018 17:25

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, Военно-морские силы Азербайджана проводят командно-штабные учения, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в пятницу.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе учений, проводимых с целью совершенствования боевых навыков военных моряков, в штабах осуществляется планирование взаимодействия тактических корабельных групп по защите энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря и принимаются решения по приведению кораблей в состояние полной боевой готовности.

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