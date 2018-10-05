Эксперт: Азербайджано-ватиканское сотрудничество имеет историческое значение для всего мира

Развитие азербайджано-ватиканских связей является для начала XXI века геополитическим феноменом, не имеющим аналогов, и для всего мира является не только примером исключительной значимости, но и привлекает внимание по ряду аспектов.

Об этом в пятницу сказал Trend главный редактор газеты Bakı Xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, XXI век начался с межрелигиозных, межнациональных и межкультурных конфликтов во всем мире.

"Именно в этот период Азербайджан начал более последовательно осуществлять концептуальную общечеловеческую политику, ставшую примером для всего мира. Были созданы и осуществлены основы государственной политики, способствующей полному проявлению всей творческой силы межнациональной и межрелигиозной солидарности внутри страны", - отметил Гулиев.

По его словам, сегодня Азербайджан стал для всего мира одним из редких экспортеров толерантности и мультикультуральных ценностей.

"Этот фактор ценен настолько, насколько ценен экспорт Азербайджаном нефти и газа", - сказал главный редактор газеты.

Эксперт сказал, что визиты Папы Римского в Баку, вклад Фонда Гейдара Алиева в работы по благоустройству в Ватикане, а также то, что Ватикан придает особое значение политико-дипломатическим связям с Азербайджаном, являются доказательством сказанного. В мире нет второй другой мусульманской страны, которая внесла такой вклад в мусульманско-христианское взаимопонимание, сколько сделал Азербайджан. Для окутанного конфликтами мира более глубокое сотрудничество Азербайджана с Ватиканом имеет историческое и общечеловеческое значение. Такая политика Азербайджана сыграла решающую роль в том, чтобы разнести в пух и прах стратегию Армении по представлению нагорно-карабахского конфликта как христианско-мусульманского противостояния", - добавил Гулиев.

Гулиев также сказал, что азербайджано-ватиканские отношения имеют стратегическое значение не только с точки зрения интересов двух государств, но и для всего мира.