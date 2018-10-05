Депутат: Азербайджан не может принять слова Затулина как позицию России

Азербайджан не может воспринимать слова зампредседателя комитета Государственной думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина как позицию России.

Об этом в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал депутат Чингиз Ганизаде, комментируя очередные агрессивные заявления Затулина в отношении Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ганизаде отметил, что недопустима демонстрация такой позиции руководителем комитета российской Госдумы.

"Естественно, мы не можем принять его слова в качестве позиции России. Затулин утверждает, что если в Нагорном Карабахе начнется война, это может привести к краху Азербайджана. Потом он утверждает, что политика Азербайджана не соответствует тому, что отражено в документах", - сказал депутат.

По его словам, Затулин, основываясь на чьем-то личном мнении, стремится представить его как политику Азербайджана.

"Естественно, мы решительно это осуждаем", - отметил Ганизаде.

Депутат также рассказал о связи Затулина с армянами.

"Затулин принимал участие в "парламентских выборах" сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и этот человек был внесен в список нежелательных лиц министерства иностранных дел Азербайджана", - сказал депутат.