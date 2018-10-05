Сиявуш Новрузов: Карабахский конфликт не решается митингом на футбольном поле

В последнее время группа людей проводит различные массовые акции, используя вопрос Нагорного Карабаха. Поднимают этот вопрос люди, которые не имеют никакого отношения к Карабаху, что приводит в замешательство общественность Азербайджана.

Об этом в пятницу, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сказал депутат Сиявуш Новрузов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, вопрос Нагорного Карабаха всегда находится в центре внимания, и Президент Азербайджана проводит необходимую работу в этом направлении.

"Президент Азербайджана постоянно представляет отчет гражданам по переговорам, всегда, будь то на форумах или во время визитов в регионы, касается нагорно-карабахского вопроса. Это все общественности известно", - добавил Новрузов.

Депутат сказал, что Карабах принадлежит всем азербайджанцам, отметив, что Азербайджан продемонстрировал свою готовность решить нагорно-карабахский конфликт в ходе переговоров, а также усиливая свою армию.

"Проведенные в этом году в стране два военных парада - тому пример. Азербайджан всегда заявлял, что является сторонником мирного урегулирования, но в случае невозможности этого в состоянии прибегнуть к военному пути", - отметил Новрузов.

Депутат сказал, что сегодня государство проводит соответствующие мероприятия по улучшению условий жизни более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, строит дома, квартиры.

"Конечно, они вернутся на свои родные земли. Но никто не вправе морально терроризировать, принижать их", - добавил депутат.

Новрузов также сказал, что конфликт не решается митингами на футбольных полях.

"Нагорно-карабахский вопрос будет решен под руководством Верховного главнокомандующего, в рамках международного права, законным путем. Мы стремимся решить проблему мирно, в противном случае прибегнем к военному решению. Интересно, будут ли участвовать в войне ныне протестующие люди? Примут ли в ней участие дети митингующих?", - сказал депутат.

Новрузов призвал этих лиц не играть чувствами других, используя вопрос Нагорного Карабаха.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook