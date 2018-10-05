В Азербайджане проводятся сборы командиров батальонов - ФОТО
5 октября 2018 18:34 119
Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2018 год, проводятся сборы командиров батальонов и дивизионов, в том числе начальников штабов, говорится в пятницу в сообщении минобороны.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе сборов оцениваются знания и практические навыки офицеров, а также проверяются их теоретические знания по ведению современного общевойскового боя.
Личный состав сдает тесты по знанию руководящих документов и зачеты по огневой, тактико-специальной и физической подготовке, а также управлению боевыми машинами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!