В Азербайджане проводятся сборы командиров батальонов - ФОТО

5 октября 2018 18:34

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2018 год, проводятся сборы командиров батальонов и дивизионов, в том числе начальников штабов, говорится в пятницу в сообщении минобороны.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе сборов оцениваются знания и практические навыки офицеров, а также проверяются их теоретические знания по ведению современного общевойскового боя.

Личный состав сдает тесты по знанию руководящих документов и зачеты по огневой, тактико-специальной и физической подготовке, а также управлению боевыми машинами.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az