В Азербайджане проводятся сборы командиров батальонов - ФОТО

Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2018 год, проводятся сборы командиров батальонов и дивизионов, в том числе начальников штабов, говорится в пятницу в сообщении минобороны.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе сборов оцениваются знания и практические навыки офицеров, а также проверяются их теоретические знания по ведению современного общевойскового боя.

Личный состав сдает тесты по знанию руководящих документов и зачеты по огневой, тактико-специальной и физической подготовке, а также управлению боевыми машинами.