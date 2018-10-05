Афлатун Амашев: Позицию Затулина можно назвать армянским лоббизмом

Константин Затулин всегда отличался своей антиазербайджанской позицией. Эту позицию больше можно назвать армянским лоббизмом. Затулин снова в своем амплуа и продолжает свои бредни.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, председатель Совета печати Афлатун Амашев, комментируя недавние слова зампредседателя комитета Государственной думы России по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина в связи с Азербайджаном.

Амашев сказал, что слова Затулина "Если начнутся военные операции в Нагорном Карабахе, то это приведет к краху Азербайджана" абсурдным продуктом политического авантюризма.

"Известно, что заявления Затулина не оказывают никакого влияния на общественную оценку в Азербайджане. Он и сам это прекрасно знает. Вдобавок эти заявления противоречат государственной политике России. Основной момент в том, что Затулин всегда появляется в напряженные политические моменты", - добавил Амашев.

По его словам, апрельские бои свели на нет ожидания, сценарии карабахского конфликта ряда армянских и проармянских идеологов.

"В боях в основном сражалось то поколение, которое не видело Карабах, но понятно, что новое поколение не забывает Карабах. Этот аспект отрезвил армян. Поэтому Затулин и подобные ему люди всеми способами стремятся устранить атмосферу страха в армянском обществе", - отметил председатель Совета печати.

Депутат добавил, что Азербайджан постоянно демонстрирует приверженность мирным переговорам.

"Если война вновь начнется, то это ни в коем случае не будет расцениваться в контексте нарушения процесса переговоров двух стран", - отметил Амашев.

Амашев также сказал, что, конечно, реальность ни в коем случае не перекликается с авантюристическими взглядами Затулина или других проармянских лиц.