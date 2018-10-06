Гаджибала Абуталыбов назначен председателем Комиссии по безопасности дорожного движения в Азербайджане

6 октября 2018 08:54

Вице-премьер Гаджибала Абуталыбов назначен председателем Комиссии по безопасности дорожного движения при Кабинете министров Азербайджана. 

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Абуталыбов возглавил комиссию на основе соответствующего решения премьер- министра страны Новруза Мамедова.

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