Гаджибала Абуталыбов назначен председателем Комиссии по безопасности дорожного движения в Азербайджане

Вице-премьер Гаджибала Абуталыбов назначен председателем Комиссии по безопасности дорожного движения при Кабинете министров Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Абуталыбов возглавил комиссию на основе соответствующего решения премьер- министра страны Новруза Мамедова.