Азербайджан расширил антитеррористический список

Служба финансового мониторинга при Палате надзора над финансовыми рынками Азербайджана добавила в список лиц и структур, на которых распространяются международные санкции за поддержку терроризма, организацию Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), подозреваемую в связях с "Аль-Каидой" и другими террористическими организациями, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Свою деятельность JNIM осуществляет в Мали и Буркина-Фасо.

Обновление списка осуществляется на основании решений СБ ООН и информации, поступающей от региональных организаций.

В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана, международный список утверждается и обновляется Службой финансового мониторинга на основании данных, предоставленных министерством иностранных дел страны.

Служба также предоставляет утвержденный список субъектам мониторинга и надзорным органам, которые при выявлении имущества или денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, указанным в списке, должны без выполнения каких-либо операций с имуществом или денежными средствами сообщить об этом в Службу финансового мониторинга.

Служба финансового мониторинга была создана 23 февраля 2009 года.

Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.

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