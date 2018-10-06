Российский эксперт: "Карабахский клан" может вновь прийти к власти в Армении

Нынешняя нестабильная ситуация в Армении может вновь спровоцировать серьезные беспорядки на фоне острого политического соперничества в этой стране.

Об этом сказал Trend известный российский эксперт и публицист Дмитрий Верхотуров. комментируя последние события, происходящие в Армении, передает Day.Az.

Как сообщали армянские СМИ, после принятия парламентом законопроекта, предусматривающего недопущение роспуска Нацсобрания, премьер-министр Армении Никол Пашинян вывел людей на улицу и заявил на спонтанном митинге об увольнении министров от партий "Процветающая Армения" (ППА) и "Дашнакцутюн", а также о том, что после того, как приказы об увольнениях де-юре вступят в силу, он подаст в отставку.

По словам российского эксперта, на кону весьма многое: дальнейший политический курс Армении, который предопределяет ее развитие, состояние и в целом будущее.

"Разумеется, что сторонники удержания Карабаха, не говоря уже о тех радикалах, которые все еще мечтают о включении Карабаха в состав Армении, будут стараться сорвать любую попытку договориться с Азербайджаном по карабахскому вопросу, даже если речь идет о чисто технических вопросах, вроде процедуры переговоров или режима прекращения огня. Так что неудивительно, что попытку переговоров в Душанбе эти круги встретили волнениями в Ереване", - сказал Верхотуров.

По мнению аналитика, нынешний хаос в Армении далеко не случаен.

"Недавняя беседа между лидерами Азербайджана и Армении в Душанбе произошла всего за несколько дней до новых волнений в Ереване, и я думаю, что это спланированная акция, направленная на торпедирование переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта", - отметил Верхотуров.

Говоря о противостоянии между "Карабахским кланом" и нынешним руководством Армении, политолог отметил, что пока "Карабахский клан" остается наиболее организованным, так как у него наилучшие позиции в системе власти и наибольшая поддержка.

"У них есть идея, которая что-то обещает армянам в целом. Правда, стоит отметить, что надежды на построение большого "армянского царства" более чем иллюзорны, но надо же во что-то верить. Поэтому они вполне могут перехватить власть у Пашиняна, рейтинг которого внутри страны стремительно падает", - сказал российский аналитик, предположив, что "Карабахский клан" может вновь прийти к власти в Армении.

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