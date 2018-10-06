Войска химзащиты азербайджанской армии подготовлись к обслуживанию спецтехники в зимний период - ФОТО

6 октября 2018 14:11

В воинских частях Войск химической защиты Азербайджана организован перевод вооружения и техники к эксплуатации в осенне-зимний период, говорится в субботу в сообщении минобороны. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Основной целью занятий, проводимых в различных учебных точках, стала практическая демонстрация объема и последовательности работ, которые предстоит выполнить военнослужащим в ходе сезонного обслуживания специальной техники, а также совершенствование знаний и навыков личного состава в этой сфере.

В ходе занятий, проведенных на строевом плацу и в парке воинской части, технический состав выполнил задачи, поставленные перед ним руководителем занятий.

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