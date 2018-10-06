Эксперт: Заявления Затулина служат интересам проармянских лоббистов

Заявление зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина в период углубления азербайджано-российских отношений и еще большей интенсификации встреч между президентами двух стран ни в коем случае не может отражать политическую волю России и ее высшего руководства.

Об этом в субботу сказал Trend главный редактор газеты Bakı Xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев, передает Day.Az.

Слова Затулина, не соответствующие нынешним геополитическим и межгосударственным отношениям, служат интересам проармянских лоббистов в политической элите России, сказал Гулиев.

"Склонность Пашиняна в последнее время к относительно конструктивному взаимопониманию непосредственно связана с попытками России по более практическому воздействию на урегулирование карабахской проблемы. Подрывание Затулиным позитивного карабахского процесса именно в таких условиях на самом деле направлено против начатого Россией курса по укреплению региональной стабильности", - отметил Гулиев.

Эксперт сказал, что несмотря на то, что Затулин и его заказчики прекрасно понимают суть проводимой сегодня Азербайджаном карабахской и региональной политики, для них более выгодно искажать суть этой политики.

По его словам, еще одним аспектом, который хочет скрыть Затулин, является сохранить присутствие оккупационных войск Армении на землях Азербайджана.

Как сказал Гулиев, предвзятые заявления Затулина не способны оказать какое-либо воздействие на официальную политику Российского государства.

Гулиев отметил, что присутствие в дальнейшем в руководстве комитета Госдумы России человека, занимающегося такой подрывной политикой, может сыграть очень пагубную роль.

"Это лицо никак не соответствует требованиям стратегии по повышению роли СНГ на постсоветском пространстве", - добавил эксперт.