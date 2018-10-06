Если паханы не идут к Арарату, Арарат идет к паханам: в Армении пахнет большой кровью

Полна грустных примеров жизнь армянских "революционеров". Хотели они как лучше, да вот получилось как всегда. Никуда, к примеру, не делся криминально-олигархический клан. Нет, премьер-министр РА Никол Пашинян может лихо обещать добиться слияния физиономий олигархов с асфальтом. Его супруга, мадам Акопян, может просить жен олигархов добровольно-принудительно сдавать золото и бриллианты. Но слова эти так и остались словами.

Роберт Кочарян, Серж Саргсян и даже Гагик Царукян считают для себя более правильным прикладывать усилия для смены "революционной" власти. Сил у них для этого достаточно. Денег много, медийные ресурсы имеются, даже свои боевые отряды у каждого из них тоже есть. А главное - у них есть четкое желание выжить, не попасть под жернова правосудия. Никто не хочет превращаться из олигарха в узника.

Не хочет этого и лидер партии "Процветающая Армения" Царукян, более известный как "Тупой Гагик". Собственно, именно поэтому он начинает интенсивные переговоры с внепарламентскими политическими силами для участия во внеочередных парламентских выборах в составе широкого блока. Как пишут армянские СМИ, в числе его возможных союзников партия "Наследие", Армянский общенациональный конгресс, Андреас Гукасян, Самвел Бабаян, бывший министр обороны Сейран Оганян, "Армянский национальный конгресс" и ряд других малых партий и гражданских движений.

Гагик Царукян решил также сделать предложение о сотрудничестве общеармянской партии "Сасна црер", многие члены которой оказались на свободе благодаря поручительству депутатов парламентской фракции "Блок Царукян" и предоставленной лично Царукяном сумме залога. В этих условиях, мягко говоря, не позавидуешь Николу Пашиняну. Его единственным ресурсом остается пока еще высокий уровень доверия среди рядовых граждан страны. Но, все мы прекрасно понимаем, сколь легко и просто толпа может менять свое мнение, поливая грязью того, кого еще вчера называла своим кумиром.

Понимает это и вся новая армянская власть. Понимает и пытается как-то вырулить. И тут выясняется, что наиболее тяжелый фронт работы достался первому вице-премьеру Арарату Мирзояну. Он уполномочен вести переговоры с криминальными авторитетами относительно сложившейся в стране ситуации. Дело это деликатное. Вести беседы с носителями криминальных кличек, с ворами в законе - это вам не "факел свободы" в парламенте зажигать и не с плакатами, содержащими ругань в адрес руководства России по Еревану разгуливать. Тут нужно говорить по понятиям.

А ведь у Мирзояна горе. Папа его неожиданно повесился в Карабахе, не дожив до того светлого дня, когда его сын будет разговоры разговаривать с криминалитетом. Вместо папы Арарату придется общаться теперь с паханами. Чем все это кончится? Время покажет. К примеру, некоторые армянские СМИ уже поспешили выступить в роли пресс-служб местного криминалитета. Они заявили, что в криминальном мире заявили о своей безоговорочной поддержке Николу Пашиняну, выдвинув при этом свои условия, связанные с необходимостью амнистии.

Честно говоря непонятно, о какой поддержке криминалитета новой власти может идти речь в условиях, когда есть уже информация о созыве олигархами всех своих сторонников под знаменами "Тупого Гагика". Куда правильнее, на наш взгляд, было бы говорить о том, что перед новой армянской властью поставлен ультиматум- или будет, как хочет криминальный мир и олигархия, или же новая власть станет старой.

Возможностей для реализации такого сценария у всех противников новой власти- куча. Она ведь объединяет криминалитет, большие деньги и боевые отряды, а также конкретных террористов. И для всех них ставка больше, чем жизнь. Так что, остается только запасаться поп-корном и наблюдать за тем, как будет развиваться армянское внутриполитическое противостояние. Скучно не будет. Может быть истерично жестко и даже кроваво, но это будет ровно то, чего заслужила Армения.

Акпер Гасанов