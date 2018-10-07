В Азербайджане завершились сборы командиров батальонов - ФОТО

7 октября 2018 12:12

В Азербайджане завершились сборы командиров батальонов и дивизионов, в том числе начальников штабов.

Об этом в субботу говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На занятиях, проводимых в учебных центрах, по огневой, тактико-специальной и физической подготовке оценивались знания и практические навыки офицеров, а также проверялись их теоретические знания по ведению современного общевойскового боя.

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