В Азербайджане завершились сборы командиров батальонов - ФОТО

В Азербайджане завершились сборы командиров батальонов и дивизионов, в том числе начальников штабов.

Об этом в субботу говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На занятиях, проводимых в учебных центрах, по огневой, тактико-специальной и физической подготовке оценивались знания и практические навыки офицеров, а также проверялись их теоретические знания по ведению современного общевойскового боя.