В Азербайджане завершились сборы командиров батальонов - ФОТО
7 октября 2018 12:12 195
В Азербайджане завершились сборы командиров батальонов и дивизионов, в том числе начальников штабов.
Об этом в субботу говорится в сообщении минобороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На занятиях, проводимых в учебных центрах, по огневой, тактико-специальной и физической подготовке оценивались знания и практические навыки офицеров, а также проверялись их теоретические знания по ведению современного общевойскового боя.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!