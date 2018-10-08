МВД Азербайджана и Узбекистана провели первое совместное совещание
Состоялось первое Совещание Министерств внутренних дел Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики под председательством первых заместителей министров внутренних дел двух стран генерал-майора Даврона Назармухамедова и генерал-лейтенанта полиции Вилаета Эйвазова, сообщают узбекские СМИ.
В ходе встречи стороны обсудили нынешнее состояние и дальнейшие перспективы деятельности подразделений сторон по обмену информацией в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконной миграцией, о сотрудничестве в сфере борьбы с общеуголовной преступностью и розыскной деятельности, состояние взаимодействия подразделений сторон по линии обеспечения безопасности на транспорте, пути его совершенствования.
По итогам обсуждения стороны обменялись мнениями, накопленным опытом в борьбе с преступностью и обеспечения правопорядка.
В завершении сторонами был подписан Протокол о взаимодействии между Министерством внутренних дел Республики Узбекистан и Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики на 2019-2020 годы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Армения потеряла еще один шанс на транзит через Грузию - ПОДРОБНОСТИ
"Историческая призма": 1946 год. Как азербайджанская Армения стала армянской
В Азербайджане завершились сборы командиров батальонов - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
ВС Армении устроили массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов
Объявилась еще одна женщина, ставшая жертвой Криштиану Роналду
Исчезнувший глава Интерпола попросил об отставке
Vüqar Talıbov olimpiya çempionu olub
Азербайджанские гимнасты удостоены кубков мира в Португалии
Vüqar Talıbov olimpiadada Azərbaycanın ilk medalını təmin edib
Nurməhəmmədovu təhqir etdilər: "Həbib murdar heyvandır!"
-
7 Окт. 09:04 18 538
-
7 Окт. 11:24 8 109
-
7 Окт. 13:10 6 372
-
7 Окт. 13:22 5 073
-
7 Окт. 12:01 4 715