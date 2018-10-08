В Страсбурге приступает к работе осенняя сессия ПАСЕ

В понедельник в Страсбурге начинает работу осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сессии, которая пройдет 8-12 октября, примет участие азербайджанская делегация, возглавляемая председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководителем постоянной делегации Азербайджана в ПАСЕ Самедом Сеидовым.

В делегацию Азербайджана также входят председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам культуры Рафаэль Гусейнов, депутаты Севиндж Фаталиева, Сахиба Гафарова, Ганира Пашаева, Ульвия Агаева, Асим Моллазаде, Чингиз Ганизаде, Эльшад Гасанов, Сабир Гаджиев, Фазиль Мустафа и Нагиф Гамзаев.

В ходе сессии будет заслушан отчет Бюро и Постоянного комитета Ассамблеи о проделанной работе, будут обсуждаться итоги наблюдения за парламентскими и президентскими выборами в Турции, состоявшимися 24 июня текущего года, процедуры, связанные с мандатом и голосованием ПАСЕ, безлимитное включение органов, проводящих мониторинг по правам человека, в "серую зону", в Совет Европы, а также в страны-члены ООН, а также вопросы ядерной безопасности в Европе, Ислама в Европе: Радикализация и исламофобия, и другие вопросы.

В ходе сессии также будет заслушан отчет члена азербайджанской делегации Сахибы Гафаровой на тему "Радикализация диаспорских общин и мигрантов в Европе", будет проведен обмен мнениями вокруг данной темы.

Депутаты выступят также и по вопросам, входящим в повестку обсуждения.

Как сообщил Trend Самед Сеидов, несмотря на то, что в ходе сессии нет вопросов, напрямую связанных с Азербайджаном, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, а также вопросы, связанные с беженцами и вынужденными переселенцами традиционно будут на повестке дня и в этот раз.