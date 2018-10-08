ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.
Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Агбулаг, Мунджуглу Товузского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Кенгерли, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Армения потеряла еще один шанс на транзит через Грузию - ПОДРОБНОСТИ
"Историческая призма": 1946 год. Как азербайджанская Армения стала армянской
-
7 Окт. 11:24 8 401
-
7 Окт. 13:10 7 049
-
7 Окт. 13:22 6 029
-
7 Окт. 12:01 5 313
-
7 Окт. 22:16 5 282