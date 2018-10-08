Президент Ильхам Алиев принял главу Фонда этнического взаимопонимания США
8 октября 2018 10:32 35
8 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США Марка Шнайера.
Об этом сообщает Day.Az.
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