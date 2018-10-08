В Армении начались репрессии против сторонников Кочаряна

Служба нацбезопасности Армении арестовала крупного бизнесмена Самвела Майрапетяна. По сведениям СМИ, задержали его по делу прослушки телефонного разговора глав Службы нацбезопасности и Специальной следственной службы - Артура Ванецяна и Сасуна Хачатряна. В отделе по связям с прессой СНБ пока не дали дополнительных разъяснений, передает Day.Az со ссылкой на "Еркрамас".

Самвел Майрапетян владеет армянским телеканалом H2, а также дистрибьюторским салоном "Тойота Ереван". Считается, что он связан с экс-президентом Армении Робертом Кочаряном.

Отметим, 11 сентября в сети появилась прослушанная запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. В ходе 8-минутного разговора главы силовых структур обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна. Все трое, напомним, обвиняются в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года. Во время разговора Ванецяна и Хачатряна также было названо имя судьи, выносящего решение по Кочаряну.

По факту "прослушки" были возбуждены уголовные дела по статьям "нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений" и "неправомерное завладение компьютерной информацией в целях получения сведений, имеющих особую ценность", а также "превышение должностных полномочий".