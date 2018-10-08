Армения превратилась в заложницу беспрограммного правительства

Итак, на третий день четырехдневных заседаний парламент Армении бездействовал. И причина не в недисциплинированности депутата, а в отсутствии повестки.



Правительство Армении не имеет повестки, концептуального видения развития, в стране не происходят реформы. Борьба с коррупцией находится в демонстративной, поверхностной плоскости. Ибо, если правительство не выступает с законодательными инициативами, то говорить об институциональной политике - просто тратить время впустую.



Правительство Пашиняна уже не может оправдываться тем аргументом, что отсутствие его законодательной активности обусловлено наличием криминально-олигархического парламента: нет хотя бы одного факта, чтобы депутаты за прошедшие пять месяцев проголосовали против хотя бы одной инициативы, принесенной кабинетом Никола Пашиняна.



В итоге получается вот что: правительства Пашиняна из-за отсутствия повестки, вот уже пять месяцев занимается тем, что создает образ "врага", которого героически нужно победить - якобы для осуществления реформ.



Как отмечают армянские СМИ, Роберта Кочаряна сделало политическим фактором именно это правительство. Роберт Кочарян нужен был, чтобы им запугивать общество и оправдывать отсутствие реформ.

Более того, вследствие небрежности силового блока этого правительства, Роберт Кочарян имеющий кровавый след, остался на свободе.

Нет реформ - нет инвестиций, а также обещанной правительством Пашиняна репатриации.



Многие в Армении говорят об инвестициях и репатриации, но говорят - это могут сделать только после внеочередных парламентских выборов.

Однако подобная примитивизация мотивации необходимости внеочередных выборов уже высмеивает не армянское общество, а дискредитирует правительство Пашиняна. Причем, еще сильнее, чем какая-либо циничная фейсбуковская запись представителя прежней системы.

Это уже не революционная риторика, а революционное шарлатанство, когда различные отраслевые лузеры оправдывают свою бездарность непроведением.



Как отмечают армянские эксперты, Армения превратилась в заложницу беспрограммного правительства и преступной олигархии, и таковой и останется.

А пока армянское общество думает глазами, а правительство Пашиняна "героизирует" себя зрелищами.

После парламентских выборов эта ответственность останется на правительстве Пашияна, а армянское общество вернется в плоскость рационального мышления, требуя улучшения качества своей жизни, безопасности - в глобальной и индивидуальной плоскости.

Митинги властей впредь станут неинтересны, потому что правительство не сможет организовать митинг против своего большинства. Перед правительством Пашиняна будут сформулированы конкретные требования. И вот тогда они должны будут ответить, почему в Армении нет инвестиций, или почему никто не возвращается на родину.

Сабухи Иманов