Саргсяновские приспешники наехали на Пашиняна

Зампред саргсяновской Республиканской партии Армении, депутат от фракции РПА Армен Ашотян назвал прогрессом заявление премьер-министра Никола Пашиняна о необходимости предотвратить установление диктатуры в стране.

Об этом парламентарий написал на своей странице в соцсети Facebook.

В ходе рабочего визита в Эчмиадзин Пашинян заявил, что все, кто в Армении будут презирать свой народ, окажутся на мусорной свалке истории, более того на свалке реальной - компании "Санитек".

"Народ Армении больше не позволит, чтобы здесь и там над людьми воцарялись "удельные князьки", которые будут решать, как людям жить и кого выбирать", - подчеркнул Пашинян.

По мнению республиканца Ашотяна, премьер тем самым попытался публично опровергнуть обвинения в установлении диктаторского режима в Армении.

"Это, конечно, уже какой-то прогресс, поскольку до того некоторые его товарищи по партии угрожали мусорной свалкой не потенциальным диктаторам, а политическим оппонентам, которые борются за плюрализм и права", - отметил депутат-республиканец.

Однако, с точки зрения парламентария, есть более надежная гарантия, чем мусорная свалка, и называется она Конституцией. Ашотян посоветовал Пашиняну проявить политическую волю, уважать Конституцию, обеспечить плюрализм и политический диалог. Вот тогда в Армении точно не будет ни одного диктатора, убежден депутат.

По мнению же вице-спикер парламента, пресс-секретаря Республиканской партии Армении Эдуарда Шармазанова, кроме громких красивых лозунгов, демагогии и селфи нынешние власти Армении ничего не сделали. По его словам, заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о необходимости повышения зарплат и пенсий, которые он делал, будучи оппозиционером, нельзя охарактеризовать никак иначе, кроме как обыкновенную демагогию и популизм, передает NEWS.am

"И то, что он говорил тогда, и то, что делает сейчас - это совершенно разные вещи.



Между тем, организует осаду Национального Собрания", - заметил Шармазанов, сравнив ситуацию в Армении с событиями 1993 года, когда в России в результате внутриполитического противостояния и насильственной ликвидации существовавшей советской модели правления произошли вооружённые столкновения на улицах Москвы и расстрел "Дома Советов" - здания парламента.



Между тем, экономический обозреватель, основатель портала B4B Бабкен Тунян в интервью Sputnik сказал, что пенсии и зарплаты в Армении могут вырасти в 2019 году, если в республике проявятся экономические эффекты "бархатной революции".

Как отметил обозреватель, если повысить все пенсии на 1000 драмов, то это обойдется бюджету в очень крупную сумму. Возникает вопрос, идти на этот шаг или нет. Допустим, если поднять пенсии именно на 1000 драмов, то, учитывая рост цен в стране, эта мера практически не отразится на уровне благосостояния людей. С другой стороны, эту сумму можно направить на покрытие капитальных расходов.



"Этот выбор должен сделать кабмин. Но, учитывая заявления премьер-министра, у меня сложилось впечатление, что в следующем году все же намечается повышение пенсий и зарплат", - сказал Тунян.



Дело в том, что часто говорится об экономических эффектах революции, которые жители увидят после выборов. Если налоговые поступления увеличатся, а пенсии и зарплаты останутся прежними, то люди этого не поймут.



"Особенно, когда заметен определенный рост цен, в частности, на продовольствие. Повышение размера пенсий необходимо, особенно для уязвимых слоев населения, так как у них большая часть расходов приходится на продукты питания", - сказал Тунян.



Напомним, что по проекту госбюджета на 2019 год экономический рост планируется в 4,9%, в то время как в 2017 году он превысил 7%. Не ожидается также повышения зарплат и пенсий.

Сабухи Иманов

