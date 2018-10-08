Азербайджан оказал гуманитарную помощь Индонезии

8 октября 2018 13:17

Азербайджан оказал гуманитарную помощь Индонезии. 

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана, в целях ликвидации  последствий землетрясения силой 6,9 баллов в Индонезии 5 августа, по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, 50 тыс. долларов США были  переданы индонезийской стороне на гуманитарные цели, передает Day.Az.

Отметим, что  в результате стихийного бедствия произошедшего в Индонезии в августе в стране, особенно в Ломбоке, были разрушены до 70 000 домов, более 600 школ, 3 больниц, 65 мечетей и более 5 мостов. По данным международных гуманитарных организаций и международных СМИ, в результате землетрясения около 2000 человек  погибли  и 390 000 человек остались без крова. 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az