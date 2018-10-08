МИД Азербайджана подтвердил встречу Мамедъярова с Мнацаканяном

До конца этого года планируется встреча глав МИД Азербайджана и Армении - Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна. Об этом сказала в понедельник Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает Day.Az.

"Как говорилось в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ после встречи глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября этого года, планируется визит сопредседателей в регион в ближайшее время и встреча глав МИД Азербайджана и Армении - до конца этого года", - сказала она.

Как отметила Абдуллаева, детали встречи глав МИД согласуются через дипломатические каналы.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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