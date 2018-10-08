Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с национальным павильоном с выставки «Милан Экспо 2015»

8 октября 2018 13:30

Национальный павильон Азербайджана со Всемирной выставки "Милан Экспо 2015" был демонтирован, привезен в Баку и вновь смонтирован на территории Приморского национального парка.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с павильоном.

Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров проинформировал Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву об условиях во вновь смонтированном павильоне.

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