Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с национальным павильоном с выставки «Милан Экспо 2015»
8 октября 2018 13:30 811
Национальный павильон Азербайджана со Всемирной выставки "Милан Экспо 2015" был демонтирован, привезен в Баку и вновь смонтирован на территории Приморского национального парка.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с павильоном.
Исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров проинформировал Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву об условиях во вновь смонтированном павильоне.
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