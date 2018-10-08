В Армении надеются перехитрить советника Трампа

Ходят слухи, что Армению в ближайшее время посетит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Как сообщают армянские СМИ, об этом написал на своей странице в Facebook политолог Сурен Саркисян. Причем, как утверждает политолог, визит состоится по инициативе самого Болтона.

"Один из самых влиятельных людей Вашингтона через две недели (если ничего не изменится) посетит Россию, Армению, Азербайджан и Грузию. Для Армении это исключительная возможность переосмыслить двустороннюю повестку дня", - написал политолог, упрекнув Ереван в недостаточно глубоком, в отличие от Азербайджана и Гурзии, сотрудничестве со Штатами.

По мнению Саркисяна, Ереван должен не упустить момента и постараться решить с Вашингтоном в ходе визита Болтона "серьезнейшие вопросы". Вместе с тем политолог признает, что высокий чиновник едет в регион не ради Армении, а, скорее, в связи с ситуацией вокруг Ирана. Однако армянское руководство должно не упустить шанс и постараться выжать из этого визита все. Хотя...

Хотя у США к Армении, конечно, достаточно много "наисерьезнейших вопросов". Например, по поводу намерения Еревана влезть в сирийский конфликт. Как известно, американская сторона восприняла это неадекватное решение с неодобрением. Армении это уже стоило приостановки вопроса американского финансирования и не состоявшейся встречи Пашиняна с Трампом.

Напомним, что Джон Болтон, называемый "вашингтонским ястребом войны", известен своей жесткой позицией в иранском вопросе и по отношению к России. Однако весть о его назначении в марте этого года взволновала Армению вовсе не поэтому. Там Болтона считают "проазербайджанским" деятелем, не забыв сделанное им в 2011 году заявление о необходимости поддержать в карабахском вопросе позицию Азербайджана.

В ответ на вопрос конгрессмена Майкла Маккоула в комитете по зарубежным вопросам Палаты представителей он заявил, что США необходимо поменять свою политику в отношении Азербайджана: "Ясно, что конфликт с Арменией немного затрудняет это, однако, с другой стороны, как мне кажется, если учесть выход Азербайджана к нефтегазовым ресурсам Черного моря, значимость трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и его географическое положение, то во главу угла встает вопрос о том, чтобы США уделяли больше внимания "замороженному конфликту". Болтон отметил, что США должны быть готовы к оказанию значительной поддержки и внимания Азербайджану.

Одним словом, в Армении надеются перехитрить "вашингтонского ястреба" и убедить советника президента США в нужности и чрезвычайной важности этой страны для американских интересов. Не соображая, что в Штатах знают об Армении все, вплоть до информированности о том, что будет есть премьер Пашинян на обед. До того, как тот успел просмотреть меню.

Зульфугар Ибрагимов