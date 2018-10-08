В резолюции Франкофонии будет формулировка по Карабаху?

11-12 октября в Ереване пройдет 17-й Саммит Франкофонии.

Как сообщает Panorama.am, сегодня министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с журналистами и заявил, что по итогам саммита будет принято 6 резолюций, одна из которых касается политических вопросов. Там будет формулировка касательно карабахского конфликта.

Будем надеяться, что Ереван в этот раз обойдется без провокаций и не постарается подсунуть высоким гостям документ сомнительного содержания, направленный против соседнего Азербайджана.

Султан Керим