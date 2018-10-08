Депутат: Затулин превратился в заложника армянского лобби и всегда отличался проармянской позицией

Такие лица, как зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, превратившись в рабов армянского лобби, продолжают проводить кампанию против Азербайджана, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Мамедов, передает Day.Az.

Он отметил, что Россия - великое государство, и в этой стране существует много партий с разными политическими взглядами, убеждениями, и позиция каждой из них не может быть позицией главы российского государства.

"Отношение России к Азербайджану известно по уровню сотрудничества между двумя странами, по заявлениям Президента России Владимира Путина на встречах. Правда, армянскому лобби удалось занять место в государственных органах России, и кто-то, попав под влияние армянской диаспоры, говорит по ее заказу", - сказал Мамедов.

Депутат считает, что Затулин тоже является одним из заложников армянского лобби, армянских денег и всегда отличался своей проармянской позицией.

"К сожалению, в России немало подобных Затулину. Этот человек даже совершил незаконный визит в Нагорный Карабах. В то время Азербайджан в связи с этим выразил официальный протест России. То есть мы не должны портить отношения с Россией из-за бредовых заявлений Затулина и ему подобных. Сотрудничество между Россией и Азербайджаном сегодня находится на высоком уровне, и подобные силы никак не могут повлиять на эти отношения. Полагаю, что соответствующие структуры Азербайджана обратятся к России касательно Затулина", - сказал Мамедов.