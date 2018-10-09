В Сирии подготовленные американцами армяне будут работать против США

Любопытные детали сирийской сделки между Ереваном и Москвой опубликовало армянское издание "Жаманак".

Оказывается, Россия еще с 2015 года предлагала Армении осуществлять совместную так называемую гуманитарную миссию в Сирии, но Серж Саргсян всячески уворачивался. В качестве аргумента он называл риски, которые возникали в этом случае для сирийских армян. И предлагал, чтобы миссия проводилась не под командованием России и под флагом Армении, а, хотя бы, под эгидой ОДКБ. Само собой, перспектива втягиваться в сирийский конфликт не поддерживалась другими странами-членами.

"Никол Пашинян согласился с этим предложением, чтобы развеять подозрения или обвинения новых властей Армении в антироссийской ориентации, но при этом угодил в расставленный российскими властями капкан. Теперь у властей Армении возникли проблемы с американской стороной", - пишет армянское издание.

"Жаманак" обращает внимание еще на одну пикантную деталь. Оказывается, армянские саперы, отправляющиеся в Сирию, прошли специализированное обучение у американских специалистов и при финансировании Америки (!).

"И сейчас получается, что, отправляясь в Сирию, они примут участие в действиях против мер возглавляемых США коалиционных сил, в разминировании тех мин, которые были установлены против режима Асада, тем самым сводя к нулю усилия американской стороны по свержению этого режима", - констатирует этот трагикомический факт армянская газета.

Султан Керим