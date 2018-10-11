Армении не видать зарубежных инвесторов - ПОДРОБНОСТИ

Тема Амулсарского золоторудного месторождения все более превращается в удавку для осуществления надежд новых властей Армении на инвестиционный дождь из американских долларов.

Накануне чрезвычайный и полномочный посол США в Армении Ричард Миллз в очередной раз выразил озабоченность в связи с простоем Амулсарского месторождения.

"Американским инвестором осуществлено порядка $500 млн. инвестиций, налицо значительная экономическая польза для расположенных рядом общин. Когда месторождение начнет полноценно функционировать, то компания станет крупнейшим налогоплательщиком в Армении", - сказал Миллз в рамках заседания Американской торговой палаты в Армении, добавив, что уже четыре месяца на руднике не ведутся работы.

"Нет нарушения законов Армении об охране природы, каких-либо обоснований подозревать коррупционные проявления. Сотни работников Амулсара вскоре будут лишены работы", - сказал он, отметив, что разделяет мнение обеспокоенных граждан, которых правительство должно услышать, сообщает Новости-Армения.

Посол отметил, что инвесторы поняли бы, если бы простой был связан с нарушениями, но они не поймут, если рудник будет закрыт из-за небольшой группы протестующих. "Если этот вопрос не будет быстро разрешен, то на Армению падет тень с точки зрения привлекательности для бизнеса", - многозначительно подчеркнул покидающий Армению американский дипломат.

Озабоченность посла США далеко не случайна. Страсти в Армении вокруг Амулсара продолжают накаляться.

Вот уже несколько месяцев продолжаются акции против его эксплуатации компанией Lydian Armenia. Дорога, ведущая к Амулсару, перекрыта экологами и активистами. Сотрудники компании, в свою очередь, проводят ответные акции, требуя разрешить им продолжить работу.

Опасения экологов вызывает то, что Lydian Armenia, получившая лицензию на эксплуатацию месторождения, будет использовать около 100 тонн цианида натрия в год в процессе добычи золота. По мнению экологов, эксплуатация рудника может иметь губительные последствия для природы, в частности, водных ресурсов - бассейна озера Севан, рек Арпа, Воротан, водохранилищ Кечута и Спандаряна. Так, по словам председателя Экспертного комитета по охране озера Севан Юрия Джавадяна, вопросы орошения, питьевой воды для 31 села Араратской долины, в том числе и системы охлаждения атомной станции находятся под большим риском".

Глава местного филиала Всемирного фонда дикой природы WWF-Армения Карен Манвелян считает, что разработка месторождения противоречит законам "О растительном мире" и "О фауне". По мнению эколога, экономическая деятельность, не говоря уже о горнодобывающей промышленности, подпадает под запрет. "Между тем в Амулсаре выявлено более 15 видов птиц, 3-4 рептилий, и как минимум два вида млекопитающих - медведь и безоаровый козел, которые входят в Красную книгу", - напоминает Манвелян.

Следует отметить, что экологи и активисты беспокоятся не понапрасну. Сравнительно малоизвестный цианид натрия очень токсичен и настолько же опасен, как и пресловутый цианистый калий - хорошо знакомый нам из детективной литературы и кино. Промышленное применение такого губительного химиката в сравнительно густонаселенной местности, даже с соблюдением должных мер безопасности, может вызвать не только экологические бедствия, но и настоящую гуманитарную катастрофу, вследствие самой незначительной аварии или сбоя.

Однако, Амулсар - лишь одно месторождение горнодобывающей промышленности страны, которая несмотря ни на что, в целом, остается под контролем коррумпированных кланов. Как сообщает lragir.am, сенсационные разоблачения в добывающей сфере могут стать основанием для полного пересмотра законности недропользования в Армении. По данным источника, Следственный комитет РА получил результаты проведенного Антимонопольной комиссией исследования сделок, заключенных в сфере горнодобывающей промышленности, и установлено, что акции 19 компаний, занимающихся горнодобывающими и геологоразведочными работами, были приобретены несколькими лицами и организациями и проданы организациям, находящимся на Каймановых островах. Причем акции 17 компаний были проданы одной зарубежной компании.

В 2013-2016 гг. сотрудники центра "Эко" провели изучения на территориях, сопредельных с хранилищами токсичных и радиоактивных отходов в горнодобывающей сельской общине Сюник, общинах Капан, Каджаран, Гехануш, Арцваник Сюникской области и общине Ахтала Лорийской области. В общине Сюник в почве было обнаружено высокое содержание свинца, а в некоторых местах - ртуть. В Каджаране из тяжелых металлов преобладал молибден. Об этом сообщают армянские СМИ.

Исследование было проведено с учетом сезонности продуктов, их количества в рационе местного населения и частоты использования. Выяснилось, что фасоль, обладающая "способностью" накапливать тяжелые металлы, занимает первое место среди продуктов, наиболее часто употребляемых местными жителями. В целом, за редкими исключениями, в этой группе риска оказалась практически вся сельскохозяйственная продукция, возделываемая на этих территориях. Кроме того, существуют, так сказать, неуправляемые риски, как, к примеру, попадание дренажных вод в глубинные слои земли и распространение ветрами токсичной пыли по окружающим территориям, которые не могут исключить никакие технологии.

Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян демонстрирует удивительную нерешительность, в то время как общество ожидает от него очевидного, по их мнению, поступка - запрета на эксплуатацию Амульсара. Ранее он говорил, что не поддерживает Амулсарский проект, но с инвестором надо решить ситуацию по закону. По словам премьера, будь он во главе правительства десять лет назад, когда проект только начинался, рудника бы там не было - по той простой причине, что он находится рядом с курортным Джермуком.

Нерешительность властей понять нетрудно. По данным СМИ, ранее Следственный комитет РА возбудил уголовное дело по предполагаемому факту умышленного сокрытия должностными лицами министерства охраны природы РА сведений о загрязнении окружающей среды. Речь идет о загрязнении окружающей среды, связанном с эксплуатацией компанией Lydian Armenia горнорудного комплекса Амулсар. По мнению многих, этого вполне достаточно, чтобы в рамках правового поля аннулировать лицензию компании.

Создается впечатление, что власть в тупиковой ситуации.

После "бархатной революции" резко упал объем и без того невеликих инвестиций в Армении. Амулсар - крупнейший инвестиционный проект страны и неопределенность вокруг него еще более настораживает инвесторов по поводу возросшего риска капиталовложений. Правительство же остро нуждается в средствах, в том числе, чтобы инвестировать в социально-экономическую сферу накануне жизненно важных для него парламентских выборов. Однако, санкционируя эксплуатацию злополучного месторождения, оно рискует настроить общество против себя. Вот и выходит, что имитируя сложный процесс разрешения запутанной проблемы, Ереван попросту тянет время, чтобы представить публике непопулярное решение уже после окончания выборов, в результате которых, как они надеются, баланс сил в парламенте переменится в пользу действующего премьер-министра.

А тем временем Американская торговая палата в Армении на днях выразила обеспокоенность в связи с тем, что дорога, ведущая к золотоносному месторождению, закрыта на протяжении уже трех месяцев. И это серьезный сигнал армянским властям после сделанного после "бархатной революции" много значительного намека посла США о том, что инвесторы внимательно следят за развитием ситуации с Lydian.

Как бы там ни было, а, как сообщает lragir.am, недра Армении прибрали к рукам несколько семей, аффилированных с оффшорными и другими компаниями. Учитывая высокую лояльность новой власти этого в прошлом оппозиционного ресурса, можно ожидать, что в скором времени объектом "охоты на ведьм" под вывеской борьбы с коррупцией окажется именно важнейшая и наиболее прибыльная горнодобывающая отрасль экономики. Вероятно, лозунгом этой очередной кампании станет призыв вроде "недра - народу".

Однако, Армения - блестящий образчик той порочной ситуации, когда с заменой лиц на должностях и постах ничего для народа не меняется, что во власти, что в экономике. Косметический характер "бархатной революции", в результате которой преследованиям подверглись лишь неугодные новой власти личности, безусловное тому подтверждение.

Р.Рахибоглу