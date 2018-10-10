Сегодня видному ученому-востоковеду, профессору Аиде Имангулиевой исполнилось бы 79 лет.

Коллеги, ученики и последователи вспоминают об огромных заслугах Аиды Имангулиевой перед отечественной и мировой наукой, заставивших мир заговорить об азербайджанской школе востоковедения.

Аида Насир гызы Имангулиева родилась 10 октября 1939 года в Баку. Ее отец, Насир Имангулиев был известным журналистом, педагогом, одним из основоположников азербайджанской периодической печати. Заслуженный деятель науки, он долгие годы являлся главным редактором газет "Бакы" и "Баку". Мать Аиды ханум Гёвхар Имангулиева (Султанзаде) происходила из шамахинского аристократического рода.

Качествами, особо ценимыми в этой семье, были ум, образованность, интеллигентность, внутренняя культура и целеустремленность. Именно в такой атмосфере формировался характер Аиды Имангулиевой, впитанные ценности помогали и в отношениях с людьми, и в покорении научного олимпа.

В 1962 году Аида Имангулиева окончила факультет востоковедения Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет), в 1966 году защитила кандидатскую, а в 1989 году - докторскую диссертации. После получения кандидатской степени в Москве, Аида Имангулиева продолжила научную деятельность в Институте востоковедения Академии Наук Азербайджанской ССР, где прошла путь от младшего научного сотрудника до директора. Возглавляя отдел арабской филологии, она дала путевку в жизнь многим специалистам, защитившим при ее научной поддержке диссертации. Выдающийся арабист, она была одним из основных создателей курса новой арабской литературы не только в Азербайджане, но и во всем Советском Союзе. Не случайно президент НАНА Акиф Ализаде отметил, говоря о научном наследии Аиды Имангулиевой, что она - незаменимый ученый, одна из немногих специалистов в этой сфере, чьи работы до сих пор не теряют своей актуальности.

Научные труды, оставленные Аидой Имангулиевой, по сей день являются руководством к действию и настольной книгой востоковедов в Азербайджане и далеко за пределами нашей страны. Секрет, как считают специалисты, в том, что Аида ханум умела говорить как на языке Востока, так и на языке Запада. Единение Востока и Запада - основная тема научных и творческих изысканий Аиды Имангулиевой. Она проходит красной нитью через всю ее научную и творческую деятельность. Необходимость и исключительная важность обогащения и взаимного проникновения культур - один из посылов, оставленных последователям Аидой Имангулиевой. Ее труды внесли неоценимый вклад в наведение мостов между цивилизациями и сформировали одно из важных направлений развития востоковедения.

В научной биографии Аиды Имангулиевой немало значимых вех и поводов, позволяющих сказать: она была первой. Аида ханум - первая женщина-востоковед, первая женщина-доктор наук по арабской литературе в Азербайджане. Она была первым азербайджанским ученым-востоковедом, поставившим перед собой поистине глобальную задачу - системно исследовать взаимную литературную связь и влияние между восточной и западной культурами. С этой точки зрения ее труды в своем роде уникальны и бесценны. В их основе лежат не стареющие и не теряющие актуальности общечеловеческие ценности, провозглашаемые и восточной, и западной литературами и систематизированные азербайджанским ученым.

Аида Имангулиева внесла неоценимый вклад в изучение восточной, "сиро-американской культуры". Ей принадлежат три монографии: ""Ассоциация пера" и Михаил Нуайме", "Джубран Халил Джубран", "Корифеи новоарабской литературы", более 70 научных статей. Каждый ее труд становился событием в востоковедческой науке. В своих работах она исследовала синтез традиций культуры Востока и Запада, развитие творческого стиля и возникновение новых литературных течений. Важное место в ее деятельности занимали и переводы. Она также выступила научным редактором множества изданий по арабской литературе, увидевших свет в разные годы.

Как отметила на прошедшей на днях церемонии памяти Аиды Имангулиевой директор Института востоковедения, депутат Милли Меджлиса Говхар Бахшалиева, Аида Имангулиева - ученый, оставивший неизгладимый след в развитии азербайджанской востоковедческой науки. Являясь автором трех солидных монографий, десятков научных и научно-популярных статей, Аида Имангулиева впервые в системной форме изучила взаимосвязь и влияние арабской и западной литературы.

Говоря о ее глубоких познаниях, Говхар Бахшалиева отметила, что Аида Имангулиева первой исследовала влияние творчества Белинского на арабскую литературу. "Ее произведения и сегодня являются настольной книгой студентов, исследователей. Сегодня в мире не найдется такого ученого, который исследовал бы новоарабскую литературу, появившуюся в эмиграции в конце XIX, начале XX века, и не обратился бы к трудам Аиды Имангулиевой. Пока существует востоковедческая наука, будут читаться труды Аиды Имангулиевой, к ним будут обращаться и будут пользоваться созданной ею литературой. Мы верим, что грядущие поколения будут с большой благодарностью вспоминать такого великого ученого", - сказала директор Института востоковедения.

Научное и творческое наследие Аиды Имангулиевой сегодня уже само является объектом исследования. Труды азербайджанского востоковеда переведены на многие языки мира, по ним учатся, их берут за основу дальнейших изысканий.

Аида Имангулиева многим дала путевку в жизнь, оставила много учеников и последователей. Сегодня они продолжают ее дело, тепло вспоминают своего учителя, научного руководителя и прекрасного человека.

Профессор Аида Имангулиева ушла из жизни 19 сентября 1992 года. В будущем году научная общественность Азербайджана отметит 80-летие выдающегося ученого. Аида Имангулиева навсегда в сердцах всех, кому довелось соприкоснуться с ней на жизненном пути.

Лейла Таривердиева,

Day.Az