"Борт номер один" Саргсяна снова вызвал скандал в Армении

Спустя месяц после прихода к власти нового премьер-министра, в Армении разгорелся скандал в связи с использованием нижестоящими чиновниками правительства обслуживающего главу государства самолета. История получила неприятный оттенок особенно потому, что незадолго до этого лично Никол Пашинян обещал, что армянские чиновники отныне будут летать в зарубежные поездки только эконом-классом.

Причиной скандала был первый вице-премьер Арарат Мирзоян, отправившийся для участия в заседании глав правительств стран-членов СНГ в Душанбе на президентском самолете, на тот самом, где еще, как говорится, не остыло кресло, которое занимал Серж Саргсян. После возвращения в Ереван, ему пришлось отчитываться о том, сколько было потрачено на эту поездку, а также пояснять, как его занесло на "борт номер один". Мирзоян отбивался от журналистов, рассказывая сказки о том, как они торопились, а в кассе закончились билеты (?!), объяснял, что так нужно было для солидности и так далее.

А на днях эта история снова всплыла в связи с поездкой ряда чиновников на вертолете "борт номер один" в оккупированный Карабах на похороны повесившегося на днях отца секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна. Предназначенным только для главы государства транспортным средством воспользовались все тот же любитель элитного комфорта Арарат Мирзоян, глава Государственной контрольной службы Давид Санасарян и несколько других высокопоставленных должностных лиц из правительства. Первоначально, как сообщают армянские СМИ, планировалось, что они поедут на автомобиле. Но, видимо, снова опаздывали, а на дорогах были пробки, или же хотели въехать, то есть влететь в Карабах во всем шике, чтобы жители и чиновники сепаратистского образования обзавидовались.

Оказавшихся у власти мальчиков с улицы можно понять. Никто не знает, что случится завтра, может, шанса прокатиться на президентском самолете у них больше не будет. А тут такой шанс подвернулся - и можно будет потом сказать, что жизнь прожита не зря. Да и по трапу "борта номер один" спускаться куда солиднее, чем выходить помятым из какого-нибудь эконом-класса. И, в конце концов, не угнали же они вертолет, а попросили своего кирюху Никола, и тот разрешил, мол, берите, мне не жалко...

Газета "Паст" сообщает, что, прилетев в Ханкенди, эти должностные лица вдруг передумали и отказались от заранее запланированной поездки на машинах в Ходжавенд, где живут родители Армена Григоряна. Речь идет, кстати, о пути длиной 55 км. Они настояли на том, чтобы пролететь этот путь также на вертолете, что было обеспечено с большими сложностями.

Если вылет на вертолете по маршруту Ереван-Ханкенди-Ереван можно аргументировать необходимостью экономии времени чрезвычайно занятых должностных лиц нового правительства, то их требование о вылете из Ханкенди в Ходжавенд понять сложно. "О причинах наш источник молчит, не исключается, что проблема в том, что достопочтенные чиновники просто "плохо переносят" серпантины", - язвительно отмечает армянское издание.

Очередным ляпов чиновников новой власти не преминула воспользоваться так называемая оппозиция.

"Принимая во внимание интерес общественности и средств массовой информации и публичные дискуссии об использовании предоставленных премьер-министру самолетов и вертолетов со стороны других высокопоставленных должностных лиц, мы считаем целесообразным обеспечить прозрачность этих расходов, осуществляемых за счет государственного бюджета", - написал на своей странице в Facebook заместитель Саргсяна в РПА Армен Ашотян.

В этой связи он отметил, что руководствуясь статьей 109-й Конституции (Законодательная инициатива), а также статьями 65-й (Право законодательной инициативы) и 67-й (Внесение на рассмотрение Национального Собрания и введение в обращение проекта закона) закона "О регламенте Национального Собрания" инициировал внесение изменений и дополнений в закон "Об обеспечении, обслуживании и социальных гарантиях деятельности должностных лиц".

По его словам, изменениями предлагается, чтобы порядок использования предоставленных премьер-министру самолета и вертолета определяло правительство. Он также предлагает публиковать информацию об использовании этих транспортных средств другими высокопоставленными должностными лицами не позднее, чем за пять рабочих дней на официальном сайте премьер-министра.

"Публикации должны содержать информацию о цели использования, список пользователей и сумму, выделенную из государственного бюджета", - отметил Ашотян.

Заметим, что в бытность у власти Сержа Саргсяна "борт номер один" обслуживал только главу государства. Использование его нижестоящими чиновниками, а тем более, для поездок на похороны приятеля, было исключено.

Зульфугар Ибрагимов