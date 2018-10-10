Армянский эксперт: У Армении больше нет политической системы, она в коллапсе

"Сегодня власти постоянно говорят, что оппозиции нет. Но как она может быть, если революция не имеет оппозицию, революция имеет контрреволюцию, которую нужно физически уничтожать. Это большевизм, ничего более, - заявил в интервью газете "168 жам" бывший руководитель Службы национальной безопасности Армении, бывший депутат парламента Армении, эксперт Давид Шахназарян.

Как передает Day.Az, об этом сообщает "Еркрамас".

Давид Шахназарян: "Слава Богу, что у нас пока не произошла революция, и я надеюсь, что мы попытаемся затормозить, несмотря на сегодняшнее состояние общества. Если не ошибаюсь, Никол Пашинян буквально заявил, что говоря о контрреволюции, он подразумевает Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, их окружение. Он объявил, что они - политические трупы. Но, например, вся агитационная кампания к выборам в Совет старейшин Еревана была направлена против вышеупомянутых деятелей. Послушай, парень, так почему в таком случае ты борешься против трупов, что это за парафилия? В позициях сегодняшнего правительства слишком много алогизма и противоречий. Ведь реальность, что большая часть общества, не будем говорить насколько большая, тем не менее, полностью его поддерживает, это - факт. Все очень просто, ненависть затуманила сознание. Да, вы сказали, что 2 октября большая масса людей собралась, проникла во двор Национального Собрания, но разве там было много граждан Армении?

Нет, граждан не было, была масса. Давайте четко поймем, что все это можно было сделать на чувстве ненависти. Я не говорю, что эта ненависть безосновательна, но она умножилась и сейчас, на пропаганде этой ненависти предпринимается попытка продвинуть что-то. Если прежние власти были виновны в убийстве Юлия Цезаря, Авраама Линкольна, Столыпина, Кеннеди - это понятно, однако то, что ты устранил эту власть, не значит, что ты лучше, поскольку эта власть по сей день совершенно ничего не сделала. Экономическая ситуация ухудшилась, внешнеполитическая ситуация - довольно печальная...

И сейчас в этой ситуации требуют проведения внеочередных парламентских выборов в декабре. То, что у нас нет политической системы, мы находимся в коллапсе - об этом я говорил еще несколько месяцев назад. Политическая система - это не только партии, это гражданский сектор, так называемые неправительственные организации, правозащитники, экспертное сообщество. Я со всей ответственностью заявляю, что наше гражданское общество в таком же состоянии, за небольшим исключением, сегодня все стали революционерами, правозащитников не существует.

Могу привести десятки примеров: например, когда премьер-министр заявляет "уложить на асфальт", "размазать об стенку", разве мы видели, чтобы последовала какая-то серьезная реакция от гражданского общества или правозащитников? Абсолютно никакой реакции. Я могу перечислять такие примеры бесконечно. Подобных примеров очень много.

В Сирию отправляются армянские военные. А где правовые основания для этого? Они просто не существуют. Это чрезвычайно большая опасность для Республики Армения. Оставим то обстоятельство, что очень возможно, из-за этого мы можем оказаться под западными санкциями. Оставим в сторону, что Армения не та страна, чтобы вовлекаться в этот сложный сирийский узел. Есть более опасная угроза, чем западные санкции - это Армения и армянские общины Диаспоры, которые становятся мишенью различных террористических организаций. Думало ли правительство об этом?".