Айдын Гулиев: Попытка Армении внедриться в платформу франкоязычных стран бесперспективна

Попытка Армении внедриться в платформу франкоязычных стран под предлогом проведения саммита Франкофонии (Международная организация сотрудничества франкоязычных стран) бесперспективна.

Об этом во вторник сказал Trend главный редактор газеты Bakı Xəbər, политический эксперт Айдын Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, Армения смотрит на саммит Франкофонии как на возможный выход из состояния "изгоя" в мире.

"Именно такое намерение стоит за их попытками раздуть и представить миру саммит Франкофонии. Лидерство Армении в процессе сближения франкоязычных стран не имеет под собой никакой исторической, гуманитарной, языковой и культурной основы", - сказал эксперт.

Эксперт отметил, что Армения осталась в стороне от отдельных интеграционных процессов государств.

По его словам, Армения за счет умной дипломатии Азербайджана полностью исключена из евразийской интеграции.

"Факты свидетельствуют, что сегодня Азербайджан, который является мусульманской страной, более тесно сотрудничает с Ватиканом, являющимся центром христианства, чем Армения. В таких условиях у Армении не остается другого выхода, как внедриться в платформу франкоязычных стран под предлогом проведения саммита Франкофонии. Однако этот путь бесперспективен. Об этом свидетельствует и то, что до сегодняшнего дня в этом мероприятии не участвовал ни один глав Франции", - сказал Гулиев.

Главный редактор добавил, что Армения сегодня далека от всех мультикультуральных ценностей, в этой стране не проживают представители другой нации, о межрелигиозной и межнациональной толерантности не может идти и речи.

"Когда-нибудь франкоязычные страны осознают, что миссия саммита Франкофонии, которую взяла на себя Армения, является блефом, поймут причину абсурдности лидерства Армении в этой движении и бойкотируют саммит Франкофонии в Армении", - добавил Гулиев.

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