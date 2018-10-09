У армянского парламента отберут красную ковровую дорожку

Национальное Собрание Армении в рамках подготовки к инаугурации президента, состоявшейся 9 апреля этого года, купило ковровую дорожку размером в 600 квадратных метров, заплатив за нее 5 миллионов драмов (около 10,4 тысяч долларов). Ковровая дорожка была доставлена в Спортивно-концертный комплекс им. Карена Демирчяна (СКК), где и состоялась инаугурация Армена Саркисяна, передает Day.Az со ссылкой на "Спутник-Армения".

Затем в стране произошли известные всем революционные события, и о ковре, кажется, забыли. Но выясняется, что новое правительство очень хорошо помнит о дорогостоящей закупке. В министерстве экономического развития и инвестиций выяснили, что почти половину ковровой дорожки - около 306 квадратных метров - после инаугурации президента перевезли в здание Национального Собрания, остальное не смогли, так как был риск повредить изделие.

И вот теперь правительство намерено отобрать у парламента его "долю" ковровой дорожки и отдать спорткомплексу на безвозмездной основе. Соответствующий проект решения будет обсужден на заседании правительства 10 октября.