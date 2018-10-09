Группа азербайджанских миротворцев отправлена в Афганистан - ФОТО
9 октября 2018 18:15 145
В соответствии с планом в порядке ротации группа миротворцев азербайджанской армии отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка". Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Миротворческая миссия азербайджанской армии в Афганистане началась 20 ноября 2002 года.
В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая двух военных врачей и шесть штабных офицеров азербайджанской армии.
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